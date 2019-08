CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) inaccettabile ultimatum - e vediamo di capire come e perché siamo arrivati a questo punto. L'8 agosto, giorno di apertura della crisi di governo, Nicola Zingaretti confermò in assoluta buona fede che il Pd era favorevole alle elezioni. Lo diceva da mesi e questo ha convinto Salvini a rompere il patto con Di Maio. Le cose sono andate diversamente non solo per il ribaltamento della posizione di Renzi. Sul segretario del Pd si è abbattuta la fortissima pressione di un vasto mondo di riferimento: dall'Europa agli...