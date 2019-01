CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) in un immenso campo di raccolta mentre i partner europei stanno a guardare. L'accordo raggiunto l'altra notte indebolisce quindi l'Italia e non presenta perciò veri vincitori. Non lo sono veramente Di Maio e i 5 Stelle che, sull'immigrazione, spesso si posizionano lontani anni luce da un approccio rigoroso. Non è più solo la cosiddetta sinistra pentastellata di Fico: il dato di novità è che Di Maio, fino a qualche giorno fa sempre solidale con Salvini almeno su questo, ora abbia sposato le posizioni del...