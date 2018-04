CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima pagina(...) In tempi di libera circolazione delle persone e dei capitali l'italianità non può essere un valore fine a se stesso, ma è certamente da perseguire se cavalcata con finalità di sistema. E comunque è anche dall'epilogo della vicenda Alitalia che si potranno misurare la visione e gli scopi della nuova classe politica. Esattamente un anno fa, il premier Paolo Gentiloni avvertì che Alitalia era ormai in condizioni tali che la liquidazione pareva imminente. Si decise perciò di affidarla a tre commissari...