segue dalla prima pagina(...) In questo caso, c'è un governo da fare, e il nuovo 25 aprile è sintetizzato nell'immagine, all'Altare della Patria, di Roberto Fico e di Paolo Gentiloni - tra i dem il meno aventiniano, tanto per rimanere in ambito storico novecentesco - che sembrano incarnare vicendevolmente la voglia di unità, il desiderio di replicare, in minuscolissimo e in chiave tattica e non ideologica o ideale, quello spirito unitario da salviamo la patria che innescò (e di cui fu frutto) il 25 aprile del 45. E che adesso, meno...