segue dalla prima pagina

In questi momenti di comprensibile entusiasmo, che hanno visto arrivare i furgoni con la scorta dell'esercito e le sirene dei carabinieri, tutti i protocolli di ripartizione saranno fedelmente seguiti. Proprio perchè si tratta di dosi modeste e in un certo senso simboliche, la loro tracciabilità è facile e le sottrazioni quasi impossibili. Ma quando,come tutti auspichiamo, le fiale arriveranno a milioni, saranno soggette a due pericoli. L' uno, evidente e grossolano, di furti da parte della criminalità organizzata. L'altro, assai più insidioso, delle preferenze e degli accaparramenti attraverso raccomandazioni e baratterie clientelari. Alle forze dell'ordine e alla magistratura spetta il compito di affrontare la prima minaccia, e crediamo siano adeguatamente preparate. Alla politica spetta evitare la seconda seconda, e qui il rischio è più alto. E' appena il caso di aggiungere che uno scandalo sugli scambi dei vaccini sarebbe mille volte più grave, e più insopportabile, di tutte le ruberie da tangentopoli al Mose. Speriamo che su questo tutti riflettano, e predispongano controlli adeguati.

Terzo. Se il vaccino non può esser un obbligo, dev'essere quantomeno una condizione. Fino ad ora l'infezione individuale può essere stata determinata da vari fattori, non necessariamente riconducibili a una colpa del paziente. Il fatto che ne siano state colpite molte persone gravate da responsabilità e ispirate da prudenza, dimostra che le più attente cautele possono ridurre il rischio, ma non garantire l'immunità. Ma da oggi sarà tutto diverso. La scelta di sottrarsi ingiustificatamente al vaccino sarà anche legittima, ma dovrà comportare una serie di limitazioni, imposte dall'equità, dalla convenienza e dal buon senso. I contagi, e soprattutto i ricoveri, hanno provocato e stanno provocando enormi danni morali e materiali di cui è quasi banale fare l'elenco. Tra questi, i più importanti riguardano i pazienti afflitti da altre malattie, dai cronici agli oncologici, per i quali anche gli interventi chirurgici sono stati ritardati, o addirittura sospesi. Lo stesso per la diagnostica: ci vorranno anni per recuperare quelle prestazioni che, prevenendo le malattie più gravi, hanno consentito la sopravvivenza di alcuni, la guarigione di molti, e la speranza di tutti. Ebbene, questa pestilenza, che potrà esser vinta solo con il vaccino, non potrà esser condizionata dalla perniciosa superstizione di chi intenda sottrarsi a questa forma di tutela non solo personale, ma collettiva. Se qualcuno desidera vivere in beata solitudine anacoretica, o nella pigrizia cenobitica di un ristretto circolo di amici, faccia come gli pare. Ma se intende valersi dei treni, degli aerei e di tutte le forme usuali di aggregazione sociale, il vaccino dev'essere il requisito per poterne fruire. Sappiamo che una simile scelta potrebbe costare qualche voto. Per questo, come abbiamo detto all'inizio, non basta l'intelligenza per capire il problema, ma occorre il coraggio per affrontarlo e la forza per risolverlo.

