segue dalla prima pagina(...) In primo luogo, Trump persegue lo stallo e prende tempo perché conosce bene le quattro ragioni per cui la Corea del Nord non può distruggere l'arsenale nucleare. La prima ragione è che la Corea del Nord ha impiegato decenni per realizzare la bomba, pagando un costo economico e sociale enorme. Distruggere gli ordigni significherebbe vanificare decenni di sacrifici pagati da un popolo intero. La seconda ragione è che le bombe atomiche dovrebbero essere distrutte in cambio del ritiro delle sanzioni, che però...