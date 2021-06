Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) In pratica è come se, in vent'anni, i medici italiani fossero sostanzialmente rimasti sempre gli stessi finendo per essere sorpresi dalla più grave crisi sanitaria degli ultimi 80 anni mentre tutti si stavano avvicinando in massa alla pensione. Il dato sull'età media si riflette, poi, in una più generalizzata scarsa propensione all'utilizzo di tecnologie alle quali viene ancora chiesto di fare miracoli in...