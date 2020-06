segue dalla prima pagina

(...) in modo ingeneroso dopo averlo a lungo considerato un suo fedelissimo e potenziale erede, si presta in effetti a diverse interpretazioni. C'è, da non trascurare, una evidente dimensione psico-politica, peraltro anch'essa vecchia come il mondo. Il figlio-tribuno aspirante alla successione che decide di emanciparsi, sino alla rottura traumatica, dal padre-fondatore che non vuole assolutamente mollare il comando oppure vuole consegnarlo a chi dice lui. C'è anche una dimensione di conflittualità intrinseca che fa parte sin dalle origini del M5S. Stavolta è toccato a Di Battista presentarsi nei panni del duro e puro che richiama tutti al rispetto dei valori autentici del movimento: la cosa strana è che lo abbia fatto anche a costo di andare contro chi ne è stato il fondatore per antonomasia. Il quale, ecco il punto, negli ultimi tempi ha semplicemente deciso di perseguire un nuovo disegno politico: la nascita di un blocco populista progressista capace di egemonizzare l'area della sinistra politica e di guidare l'Italia. Da quando si è consumata la drastica rottura tra il M5S e la Lega salviniana ed è cominciata la collaborazione al governo con il Partito democratico, l'idea di Grillo è stata quella di irretire quest'ultimo all'interno di una ragnatela politica che, nelle sue intenzioni, dovrebbe finire per svuotarlo elettoralmente e per modificarne il dna politico-ideologico, sino a produrre la nascita di una sinistra nuova socialmente e culturalmente modellata sulle istanze, sulle idee-forza e sul linguaggio del grillismo. Nell'idea di Grillo, l'uomo chiamato a favorire una simile ibridazione, grazie anche al suo profilo solo all'apparenza equidistante tra i due partiti alleati al governo, è stato sin dal primo giorno Giuseppe Conte. Una strategia mimetica di medio periodo che è stata velocizzata e resa evidente dallo scoppio della pandemia. Quest'ultima ha prodotto un'accelerazione inevitabile della dinamica politica. Oltre a galvanizzare i molti simpatizzanti grillini che già lo adorano, Conte potrebbe portarsi dietro molti di quegli elettori/militanti del Pd e della sinistra in genere. La cosa curiosa di questa strategia grillina (nel senso di Grillo, non del M5S), al di là dei malumori interni di Di Battista e di coloro che con lui in queste ore vanno velatamente minacciando una scissione, è che il partito chiamato a farne oggettivamente le spese vale a dire il Pd è lo stesso che sin dal primo momento ha sostenuto l'esperimento del governo giallo-rosso con l'idea, del tutto opposta, di poterne trarre una grande vantaggio elettorale proprio a scapito del M5S. Se Grillo, attraverso Conte nuovo capo del M5S, punta ormai apertamente a prendersi i voti del Pd, quest'ultimo, immaginando un Conte senza partito e un M5S in caduta libera per essere ormai senza una guida politica, pensava a sua volta di potersi prendere i voti del partito di Grillo. Tra i due alleati al governo qualcuno, con ogni evidenza, ha fatto male i propri conteggi. Il Pd, come dimostra il nervosismo recente di molti suoi dirigenti, sembra aver fiutato la trappola politico-elettorale nella quale potrebbe finire, confermandosi nel suo di portatore d'acqua al servizio dei valori repubblicani. Nel M5S, come dimostra l'alzata di scudi di Di Battista e la sua richiesta di un confronto congressuale per decidere democraticamente chi debba comandarlo, non tutti gradiscono che la guida del partito passi, per volontà non sindacabile di Grillo, ad un esponente a dir poco spurio del grillismo, con tutta la vecchia guardia fatta fuori senza troppi complimenti o messa in secondo piano. Quanto basta per pensare, senza dirlo apertamente, ad una crisi di governo che fatalmente porterebbe all'indebolimento della figura di Conte. A meno che a salvarlo, va da sé per senso di responsabilità, non arrivi Berlusconi con quel che resta di Forza Italia. Sarebbe la rottura del centrodestra, soprattutto sarebbe la conferma che, almeno nel caso della politica italiana, dopo la pandemia nulla sarà come prima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA