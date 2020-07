segue dalla prima pagina

(...) in maniera pragmatica, rinunciando all'ipocrisia di una politica che sia a livello italiano e che europeo è abituata al rinvio. Sono convinto che può bastare una giusta dose di realismo da parte di un Paese così importante e in difficoltà, per trasformare la sfiducia in credibilità e conquistarci la legittimità per fare una proposta di riforma dell'Unione stessa. Basterebbe ammettere che, aldilà delle grandi trasformazioni ambientali e digitali, ci sono due progetti che ne sono, nel nostro caso, imprescindibile precondizione. La scelta più forte che l'Italia può fare è di ricominciare da ciò che ci ha definito per secoli, prima che ce ne dimenticassimo tra mille telepromozioni: la conoscenza. In altre prole la Scuola, proprio quella rimasta chiusa in Italia più che in qualsiasi altro Paese del mondo. Sarebbe esemplare un piano che puntasse a trasformare un nostro punto di debolezza nella leva attorno alla quale ritrovare futuro. Per la Commissione diventerebbe modello, un progetto che preveda un piano di investimenti dettagliato per territorio con l'obiettivo di fornire a tutti gli studenti la possibilità del tempo pieno da frequentare in scuole trasformate in campus; che sia accompagnato da un riequilibrio della spesa pubblica oggi spendiamo più di tutti in Europa in pensioni e meno di tutti in istruzione e aumenti qualificandola l'offerta di personale docente; costruendo un sistema fondato sull'autonomia delle singole scuole. Il secondo capitolo è quello della trasformazione complessiva dell'amministrazione pubblica italiana e di un forte investimento nella possibilità che i servizi pubblici siano accessibili dovunque. Basta andare sul sito della Direzione generale delle Politiche di Coesione per avere una fotografia di cosa, davvero, riduce la fiducia. L'Italia che sta per diventare il maggior beneficiario di finanziamenti europei, è stata negli ultimi 7 anni al terz'ultimo posto per capacità di spesa di fondi strutturali. Ciò non è più tollerabile. È con la Commissione che va disegnato un patto legato a un progetto che, progressivamente, leghi carriera e incentivi dei dirigenti pubblici ai risultati ottenuti; che renda possibile il licenziamento nel caso di fallimenti ripetuti; che introduca nei meccanismi di appalto premi legati all'entità dei risparmi realizzati con l'innovazione; che accompagni all'eliminazione di servizi inutili, l'investimento in infrastrutture e formazione che portino quelli essenziali (partendo da quelli sanitari) a tutti i cittadini. La crisi italiana ed europea sono parte dello stesso problema. Se riuscissimo a diventare un esempio di come possa funzionare l'idea di mettere insieme investimenti e riforme avremmo, forse, persino la forza per indicare all'Europa un metodo per uscire dalla sua crisi. Lo stesso che oggi suggerirebbe Keynes: raggiungere risultati immediati, per conquistare la fiducia e il tempo necessario per scelte che metteranno in discussione tutti e che non possono più passare attraverso unanimità paralizzanti.

