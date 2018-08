CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) in applicazione di parametri che Bettino Craxi, riferendosi a quelli di Maastricht, diceva che «non si compongono di regole divine. Non stanno scritti nella Bibbia. Non sono un'appendice ai dieci comandamenti». Insomma, l'Europa cinica del commissario sembra purtroppo andare in direzione opposta a quella fondata sulla «solidarietà fra popoli, Paesi e istituzioni» evocata dal nostro Presidente Mattarella. Un pensiero di largo respiro che andrebbe sostenuto con i fatti dai partner della Ue. Ma Oettinger incarna...