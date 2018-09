CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) Il tandem Milano-Cortina non disporrebbe della copertura finanziaria del governo e dovrebbe procedere con le sole loro forze: un'impresa improba ma che si può tentare. Come sempre i fallimenti hanno diversi responsabili. In questo caso però non è difficile intravedere nelle impunture del Comune di Torino, della sindaca Appendino e a fortiori dei 5 stelle una delle principali cause del pasticcio. E la domanda sorge spontanea: che cosa hanno contro le Olimpiadi? Perché sono cosi diffidenti, quando non...