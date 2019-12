segue dalla prima pagina

(...) Il rapporto tra debito e Pil è aumentato del venti per cento: solo la Grecia sta peggio. La povertà in dieci anni è raddoppiata, la natalità è diminuita di quasi un quarto. In Giappone e in Corea del Sud si nasce meno che da noi, ma si cresce molto di più. È aumentato per fortuna il numero delle esportazioni e degli occupati. Ma il bilancio complessivo è catastrofico. E le prospettive non ci consentono di sperare che il 2020 sarà un anno bellissimo. Avremmo bisogno di uno shock fiscale, per i cittadini e per le aziende. Ma questo non può avvenire se alla fine dell'anno come lo erano all'inizio dell'anno che si chiude sono al governo partiti incompatibili con storia, ideologia e programmi incompatibili. Non può avvenire se il governo ha confermato ieri che una parte decisiva di risorse anche nel 2020 sarà assorbita da reddito di cittadinanza e quota 100. Eppure qualcosa di forte potrebbe esser fatto anche dal governo degli incompatibili. La costruzione del nuovo ponte di Genova sta procedendo magnificamente a tappe forzate e sarà aperto all'inizio del 2021 perché si lavora 24 ore al giorno sotto l'impulso e il controllo di un commissario. Se il governo riuscisse davvero a sbloccare le decine di miliardi già stanziati per opere pubbliche grandi e piccole, ne affidasse la gestione a commissari e tenesse aperti i cantieri su tre turni, come nel resto del mondo, una spinta per la ripresa ci sarebbe. È l'unico modo per tagliare una burocrazia irriformabile. Lasciamo stare le altre riforme difficili per un governo coeso e impossibili per questo. Ma almeno un impulso forte all'edilizia potrebbe darlo. E la ripresa dell'edilizia oggi morta è la madre di tutte le riprese.

Chiudiamo con la domanda di tutti a tutti: quanto durerà il governo? Ovviamente non lo sappiamo. Sappiamo però che tra la fine di gennaio e la primavera si voterà in molte regioni, quasi tutte a guida centrosinistra, e che entro maggio andranno rinnovate circa 400 cariche nelle società partecipate. È difficile che i partiti di governo di rinuncino. Fin lì c'è il confine tracciato da una siepe visibile. Oltre c'è il buio. Buon anno e che Dio ci assista.

