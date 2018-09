CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima paginaIl primo è l'identificazione precisa dei soggetti attuatori dei due processi cui occorre metter mano: cominciando dall'abbattimento dei resti del ponte. Autostrade per l'Italia dovrebbe essere la scelta conseguente agli obblighi della concessione vigente, sia in termini finanziari sia in termini esecutivi. Con l'accortezza di distinguere gli oneri finanziari relativi all'abbattimento da quelli che il concedente pubblico, lo Stato, dovesse separatamente e in altra sede riservarsi di avanzare in ordine a qualunque...