(...) il precetto, il comportamento e le conseguenze che ne derivano. Ad esempio, la mamma può anche permettere che il figlioletto vada a saccheggiare i barattoli della dispensa, in base al principio dell'autoeducazione spontanea. Ma se decide di impedirlo, deve fare tre cose: spiegare chiaramente al pargolo che non può rubare la marmellata, minacciargli una punizione se infrange il divieto e applicarla in caso di disubbidienza.

I tre elementi sono coevi e consustanziali, perché una regola infranta senza conseguenze mina l'autorità familiare, disorienta il bambino e lo fa crescere temerario e silvestre. Infine, la sanzione, oltre ad esser immediata, dev'essere misurata, proporzionata e comprensibile. Lo stesso, in modo più maestoso, accade nel diritto penale, dove il giudizio finale è proprio quello dell'imputato: se il giudice è stato troppo debole, lo disprezza; se è stato troppo severo, lo odia; se è stato giusto, lo rispetta e magari lo onora. Per sapere queste cose non occorre aver studiato Kelsen, Carnelutti o Capograssi. Ogni persona di buon senso le capisce da sé.

Cosa ha fatto invece il governo in questi ultimi mesi? È intervenuto di imperio con provvedimenti oscuri come le notti in cui sono stai adottati - vi ac clam direbbero gli antichi romani - spesso ambigui e contraddittori tra loro. Come quello del divieto di transito intercomunale, in un territorio in cui spesso la porta d'ingresso è in un comune e il cancello per la macchina dà sulla strada di uno diverso. O come quello che considera possibile il pranzo, ma pericolosa la cena.

E infine l'ultimo, il cosiddetto cashback , inteso come restituzione di parte delle somme spese in modo tracciabile, con lo scopo di incoraggiare i consumi. Già. Ma se si incoraggiano i consumi, è prevedibile che la gente nel periodo prenatalizio si precipiti nei negozi. E qui l'incertezza raggiunge il paradosso. Questi esercizi, nella stragrande maggioranza, si erano tempestivamente adeguati alle precedenti disposizioni con aggravio di spese ed energie: hanno sanificato, distanziato e ristrutturato botteghe e ristoranti, e i gestori spesso si sono dovuti sostituire allo Stato come gendarmi della legalità. Tutte cose buone e giuste, o comunque necessarie. Ed ora arriva il contrordine: abbiamo scherzato, si chiude.

Vogliamo la riprova di questa schizofrenia? Basta guardare le sanzioni. Queste sono state relativamente poche, anzi pochissime rispetto all'allarme lanciato dal governo. Ora, delle due l'una. O queste non erano dovute, perché quasi tutti hanno rispettato le regole. E allora vuol dire che queste erano sbagliate, o erano insufficienti a prevenire i contagi. Oppure non si è riusciti ad applicarle, ed allora lo Stato si è dimostrato riluttante ed imbelle, come la mamma indulgente con il bambino capriccioso, e quindi ha perso, e continua a perdere , autorevolezza e credibilità.

In entrambi i casi, il cittadino è disorientato, sfiduciato e irritato. Questi sentimenti negativi potrebbero tradursi in rassegnazione apatica, e questo minerebbe dalle fondamenta una possibile ripresa. Oppure potrebbero convertirsi in protesta collettiva, magari non violenta, ma comunque visibile. E questa sarebbe una catastrofe. L'unico rimedio, è un protocollo di regole chiare, omogenee e soprattutto razionali. Ma la necessità di tenere in piedi una coalizione così precaria segue delle ragioni che la ragione non conosce.

