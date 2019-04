CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima paginaIl nuovo trend della politica quindi è diventato l'inseguimento verso una rinnovata radicalità nei toni e nei contenuti: un modo di prendere il distacco nei confronti di una politica moderata che per l'opinione pubblica rappresenta la causa dei sentimenti di sfiducia dilaganti tra gli italiani. Ciò spiega in parte anche l'elevato consenso dell'attuale governo nonostante molti aspetti della manovra economica non abbiano convinto i cittadini: Lega e 5 Stelle non avranno trasmesso fiducia nella gestione dei conti...