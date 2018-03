CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima paginaIl motore franco-tedesco si è rimesso in moto nonostante le posizioni contrarie di Polonia, Ungheria e il freno da parte di Olanda, Svezia, Finlandia, Danimarca e paesi baltici. Si è dato cioè inizio a un'Europa a più velocità. Il che non significa affatto la rottura dell'Europa ma l'attuazione di un progetto che passerà per diverse fasi, con un nucleo centrale unito e solidale fin dall'inizio. Una strategia che vuole partire immediatamente e che non può che fondarsi, come è stato fin dall'inizio dell'avventura...