Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) Il maggioritario offre ai partiti il vantaggio di obbligarli a formare coalizioni. Non una cosa da poco, considerando le tensioni presenti tanto nel centrodestra quanto nel centrosinistra. Dividersi diventerebbe suicida, ma ci sarebbe il problema per entrambi di spartirsi i collegi fra le diverse componenti. Sarebbe una operazione che va fatta al buio anche in considerazione della volatilità dell'elettorato,...