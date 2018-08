CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) Il loro smistamento ha già sollevato critiche politiche e proteste popolari in un'Italia che dal 2013 ha accolto quasi 700 mila migranti illegali (molti dei quali fuori controllo) con costi variabili tra i 3 e i 5 miliardi annui e con un impatto molto grave sulla sicurezza. Tra i clandestini del Diciotti vengono accolti in Italia anche i minori veri sbarcati subito a Lampedusa e quelli veri e finti sbarcati a Catania, per non parlare dei quattro scafisti egiziani e bengalesi che ben difficilmente resteranno a...