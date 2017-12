CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima paginaIl lavoro prettamente militare continuerà, almeno nel prossimo futuro, ad essere svolto da forze americane e, soprattutto, francesi. Ciò non toglie che il nostro contingente sia fornito delle più moderne dotazioni di armi. Nei commenti dei media italiani (per ovvie ragioni di politica interna) si è lanciato il messaggio che il contrasto migrazione clandestina sia l'obiettivo dominante della nostra presenza in Niger mentre lo scopo dell'intera missione è invece il contenimento delle milizie terroristiche che, dopo...