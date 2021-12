segue dalla prima pagina

(...) il grande comunicatore, sa bene che in un momento così cruciale - alla propria quirinabilità egli crede assai - è meglio apparire il meno possibile. Presentando il libro di Vespa, Silvio non poteva sfuggire al tema dei temi. Meglio sottrarsi quindi, e tante scuse a Vespa che è un tipo comprensivo. Ed è stato il giornalista a dare la notizia dell'assenza del leader, aggiungendo: «Arcore spiegherà le motivazioni». Ma poi una nota ufficiale da Arcore non è arrivata.

Nelle conversazioni con gli amici di partito, il Cavaliere proprio dalla sua reggia brianzola ha osservato: «In questa fase meglio non sovraesporsi, conviene evitare le luci della ribalta». E detto da uno showman come lui, vuole dire che stavolta non c'è spettacolo che tenga di fronte alla possibilità dell'ascesa alla presidenza della Repubblica che Berlusconi considera il coronamento della sua vita e su cui non fa che fare calcoli di chi potrebbe votarlo al quarto scrutinio: «Si parte da 451, questi i nostri numeri del centrodestra, e si deve arrivare a 505: l'operazione si può fare», ripete agli intimi il Cavaliere. Il quale a Roma arriverà, ma non subito e senza esporsi: se ne starà dalla seconda metà di gennaio a Villa Grande, laggiù sull'Appia, da dove organizzerà la strategia per il Quirinale che già è abbondantemente in corso. Al punto che Enrico Letta, ieri, l'ha voluta stroncare così: «Giovanni Leone fu eletto con 505 voti, i voti di una parte sola e non di tutti. E quello fu un vulnus istituzionale». Il centrodestra, sia che riesce a portare a termine l'operazione Berlusconi sia che non ci riesca e ripieghi su altri (Pera? Addirittura la Casellati? Comunque un candidato targato non sinistra e i numeri per farlo vincere la coalizione Fi-FdI-Lega mai come stavolta li può avere) ha la forte tentazione di fare da sé. La stessa che specularmente ha Conte che ieri ha detto: «M5S e Pd insieme per la scelta del nuovo presidente».

Oggi intanto, ma a Milano e non a Roma come nel caso del libro di Vespa, c'è la presentazione del bel volume di Gianfranco Rotondi, «La variante Dc». E qui il Cavaliere dovrebbe esserci, ma in forma di lettera di saluto inviata all'autore e ai presentatori (Sallusti, Gomez e il sindaco Beppe Sala). O magari all'ultimo istante verrà meno anche questa lettera, in ossequio alla «sotto-esposizione» mediatica che Silvio ha scelto per concentrarsi sul colpo grosso della successione a Mattarella? Dice Rotondi (che comunque aspetta la missiva di Berlusconi): «Capisco che lui voglia stare fuori dai radar. Serve discrezione per arrivare sul Colle e il Cavaliere ce la può fare abbondantemente. Anche con i voti che gli farà portare di nascosto Conte, così Forza Italia sparisce e una parte del 10 per cento degli elettori azzurri se la prende l'avvocato». Questo, chissà. Di certo il no a Vespa significa per Silvio, che pure apprezza moltissimo Bruno, un sì al Colle grande quanto il palazzo del Quirinale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA