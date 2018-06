CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) il G7 restava l'appuntamento mediatico più importante della tradizionale e scontata cooperazione fra i paesi che avevano guidato la ripresa economica del dopoguerra. Questa cooperazione non può essere infatti considerata un merito da colui che ha fatto di America First il programma della sua presidenza. Non per nulla il vero contenuto del conflitto di questo G7 si è concentrato sul problema più delicato e più portatore di conseguenze economiche e cioè sui dazi commerciali. Sappiamo che su questo tema Trump...