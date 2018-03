CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima paginaIl concetto fece capolino nel 1915 quando il tedesco Karl Schwarzschild diede una soluzione esatta delle neonate equazioni di capo della relatività generale per il caso di un punto materiale. Il corrispondente ente fisico non piacque ad Einstein, che non credeva a un Dio che gioca a dadi, e rimase poco più di giocattolo intellettuale sinché negli anni '70 fece la sua comparsa tra le possibili cause di alcuni fenomeni di altissima energia osservati nel cosmo. Mentre studiava a Cambridge nel gruppo di Dennis Sciama,...