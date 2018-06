CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) Il cattivo è in una posizione molto più faticosa. La parola proviene da «captivus», prigioniero. E il prigioniero si deve sbattere, si deve liberare, non può essere conservatore perché ha necessità di rompere la condizione di partenza ed è costretto ad essere faticosamente iper-attivo. Al contrario del suo dirimpettaio, che vive di idee ricevute e sta comodo nel solito tran tran. Il cattivismo, se non è fine a se stesso, rappresenta insomma la ricerca di una soluzione pratica diversa dall'accoglienza...