segue dalla prima paginaIl caso dell'Ilva è quello di una furiosa battaglia di tre mesi, in cui Di Maio arrivò a bollare come «illegittimo il contratto firmato dal governo precedente, un omicidio di Stato», per poi approdare praticamente al punto di partenza. Tra l'altro dando ragione a Ennio Flaiano, il quale diceva che in Italia «la linea più breve tra due punti è l'arabesco». Nel frattempo si sono sprecati soldi pubblici tra cassa integrazione e stallo. Il bagno di realismo su Ilva va naturalmente salutato con molti urrà....