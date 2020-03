segue dalla prima pagina

(...) ieri dal Gazzettino, quando si parla di economia reale bisogna tenere in conto anche l'esperienza e le esigenze delle amministrazioni locali. Da qui si comprende perché l'Europa a trazione teutonica di Frau Lagarde sta correndo il rischio di fallire nel proprio scopo costitutivo che è innanzitutto di difendere i popoli che hanno deciso di unirsi. Due premesse. Innanzitutto, concordiamo come sistema delle imprese con il monito del Presidente Luca Zaia: dobbiamo provare innanzitutto a portare a casa la pelle di tutti. La seconda, come il Direttore di questo giornale continua a ripetere, è che siamo d'accordo sul fatto che questi non sono i giorni della polemica, piuttosto quelli in cui stringersi attorno all'Ospedale di Padova e a tutti i nosocomi regionali. Ciò, d'altra parte, non ci esime dalla responsabilità di provare a salvare anche le nostre aziende non solo dal virus, ma anche dalla superficialità di parte dei recenti provvedimenti del Governo. Che c'entra con la salvezza delle imprese stremate dall'emergenza del virus il salvataggio di Alitalia? E i 150 milioni per la Rai? Guardate che si corre il rischio, per foraggiare questi mammut di Stato, di tornare a quella drammatica ondata di suicidi di piccoli imprenditori, come già accaduto nel recente passato. Siamo in guerra e ci aspettiamo un'economia di guerra e non una abbuffata sulle prossime nomine. Se regali 750 euro per il reddito di cittadinanza e 600 ad un imprenditore che vede morire il frutto del proprio lavoro, evidentemente non sai di che si parla al termine lavoro o rischio di impresa. Aver differito di quattro giorni il pagamento dell'Iva appare una presa per il naso, per usare un eufemismo. Se si spostano i termini di pagamento delle tasse di due mesi e quelli della prescrizione dei controlli di due anni, si sta mettendo mano non ad una manovra, ma a qualcosa di diverso. Se si pensa, per davvero, che 150 milioni per il rilancio dell'immagine dell'Italia sia un'idea da prendere in considerazione, ci si augura che chi ci governa le concepisca come le prime risorse che vanno assolutamente implementate, perché nella nostra Nazione il turismo fa da solo il 15 per cento del Pil. Al ministro Patuanelli va riconosciuto il merito di aver dato credito a e fiducia al sistema camerale, che ancora una volta si dimostra essere insostituibile corpo intermedio della società italiana e di quella veneta in particolare. Ma, caro Patuanelli, mi dia retta: si fidi di più dei territori, come, appunto, le ha raccomandato anche l'amico Brugnaro, e di una Autonomia finalmente vissuta anche da voi del Governo come una risorsa e non come una minaccia. Con quel metodo di decretazione così interamente centralista non si va da nessuna parte, anzi, ci porterete certamente a sbattere e, ai tempi del virus e di Frau Lagarde, sarebbe un frontale dalle conseguenze tanto sanguinose quanto prevedibili.

*Presidente Unioncamere del Veneto

© RIPRODUZIONE RISERVATA