segue dalla prima paginaI missili, che hanno mancato di poco la sua ambasciata a Tripoli, rivelano che la città è fuori controllo e dicono che l'Italia rischia di perdere per sempre il privilegio di essere il punto di riferimento della Libia. Quando Gheddafi era prossimo al collasso per via delle sanzioni, che provocarono alcuni tentativi di assassinarlo da parte di oppositori interni, fu l'Italia a favorire il ritorno della Libia nella comunità internazionale. Poi Gheddafi fu rovesciato e la Libia è crollata. La conseguenza del crollo è...