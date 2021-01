segue dalla prima pagina

(...) hanno trovato i vaccini, stupisce che i nostri scienziati quotidianamente presenti su tutte le TV non siano riusciti in 12 mesi a informarci su uno straccio di terapia che ci possa tranquillizzare un pochino; le uniche cose che ci dicono sono quelle che esattamente nel 1918, 102 anni fa, ci diceva il Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno di allora Vittorio Emanuele Orlando; l'unica differenza rispetto ad allora è che le campane delle chiese oggi possono suonare. Inoltre ripartiamo in questo 2021 con una economia molto compromessa; mancano ancora i dati definitivi ma secondo le nostre stime del 20 marzo scorso che confermiamo, il 2020 si chiude con una perdita del PIL intorno all'11%, con circa un milione di posti di lavoro in meno di cui quasi 300 mila mascherati dalla cassa integrazione Covid, un rapporto debito pubblico PIL al 159% circa e un deficit prossimo al 13%. Abbiamo recentemente messo assieme questi dati con il numero di decessi ogni 100 mila abitanti fornito dalla John Hopkins university e il nostro Paese si classifica il terzo peggiore tra le principali 30 economie mondiali a pari de-merito con la Gran Bretagna. È di nuovo l'effetto di politiche industriali prossime allo zero e una marea di ristori, bonus, agevolazioni proposte, non solo dal Governo che traccheggia da mesi, ma dall'intero arco costituzionale che ancor oggi non ha la minima idea di come affrontare il problema Covid a partire dal Next generation EU. Certo l'utilizzo di tutti questi danari, molto meno dei 209 miliardi di cui si chiacchera e forse anche meno di 170, ma pur sempre somme ingenti, potrebbe aiutare molto la ripresa ma se dovesse arrivare la paventata terza ondata con relativi blocchi e lokdown, ce ne possono anche dare il doppio di soldi ma non ci servirebbero a nulla se nessuno può andare in fabbrica o in cantiere. E qui veniamo al punto: i vaccini, di cui a oggi, inizio 2021, non abbiamo notizia di alcun piano. Proviamo a fare qualche ragionamento al fine di verificare quali possono essere le reali possibilità di ripresa dell'Italia. Per far marciare l'economia occorre che circa il 70% della popolazione venga vaccinata, cioè 42 milioni di abitanti; il vaccino Pfizer/BioNTech per funzionare deve essere somministrato in due dosi la seconda dopo 21 giorni e si raggiunge la produzione di anticorpi e quindi la protezione dopo altre 2 settimane; di questo vaccino disporremo di 27 milioni di dosi. Abbiamo Moderna, due dosi a distanza di 28 giorni e immunità dopo due mesi. Poi Astra Zeneca e Sanofi Gsk. In totale l'Italia ha prenotato 202 milioni di dosi di cui 80 milioni, il 40% dipendono da questi ultimi due produttori che ancora non hanno l'autorizzazione. Se il Governo afferma che entro fine gennaio avremo circa 2 milioni di vaccinati per la prima dose e molto meno con la seconda, ne restano da immunizzare ancora 40 milioni. Per avere una ripresa economica intorno al 4/5% del PIL, come previsto dal MEF e evitare che a fine marzo partano tanti licenziamenti, l'obiettivo minimo è raggiungere il fatidico 70% della popolazione immune entro fine giugno. Ciò consentirebbe anche di programmare sin dai primi di marzo l'utilizzo della prima trance di aiuti a fondo perduto pari a 81,4 miliardi sempre che il Governo riesca a predisporre i progetti e gli incentivi. Considerando le tre-quattro settimane per le due dosi e 20 giorni medi per la formazione degli anticorpi, significa che dovremmo vaccinare 2 volte 40 milioni di persone entro fine maggio. 80 milioni di vaccini in 4 mesi significano 20 milioni al mese. Gli inglesi che sono più avanti di noi, prevedono che entro febbraio potrebbero essere già vaccinate 15 milioni di abitanti; e noi? Il piano non c'è e con le forze disponibili, 60 mila medici di base, ospedali, esercito e Asl o Ats non arriveremmo neppure a 8 milioni di vaccinati al mese tant'è che il commissario Arcuri si è fatto scappare un entro settembre. Questa data è impraticabile perché di soldi per i ristori non ce ne sono più e non possiamo continuare a fare debito. Sarebbe quindi necessario, visto anche l'allarme lanciato da BioNTech, trovare altre forniture di vaccini oltre quelli prenotati dalla UE e autorizzare l'intero comparto privato da un lato ad acquistare i vaccini autorizzati e dall'altro, anche a pagamento, vaccinare a tutto spiano. Credo che nessuno avrebbe problemi a pagarsi 20 euro, il prezzo di una pizza o di un happy hour, per una vaccinazione. Ad oggi un piano integrato tra uso delle risorse UE e vaccini non c'è e questo è grave, siamo ancora il fanalino di coda; abbiamo invece la primula, anzi neppure quella perché sarebbe demenziale costruire qualche migliaio di casupole a forma di petali quando si hanno a disposizione migliaia di strutture più sicure e asettiche. Ricapitolando, avremmo 170 miliardi da spendere, speriamo non in ridicole primule ma per lavorare dovremmo essere vaccinati e a oggi non sappiamo come. Una cosa purtroppo è sicura: siamo ancora nelle tenebre del 2020 che volevamo dimenticare.

