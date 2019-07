CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima pagina(...) hanno cavalcato a lungo nelle piazze costruendovi gran parte della loro fortuna quel desiderare tutti in galera nato per appagare l'istinto vendicativo delle masse e divenuto, oltre che un pericoloso boomerang per chiunque governi, anche la negazione di qualunque elementare senso della giustizia. In realtà, il grillismo come ideologia della protesta e del rifiuto permanenti (da cui nascono in larga parte la paralisi romana e le inconcludenze di un ministro alla Toninelli) è ancora assai vivo. I partiti come...