segue dalla prima pagina(...) ha un consenso al momento limitato nel Paese ma decisivo in parlamento, e sembra orientato a farlo pesare fino in fondo con un approccio conflittuale e di sfida continua agli altri partiti. In particolare, l'abbiamo capito durante la Leopolda, il nemico scelto dall'ex sindaco di Firenze è chiaramente il Pd. La sua scommessa, infatti, è quella di svuotare il partito di Zingaretti dei voti moderati più che intercettare il voto in uscita da Forza Italia, ma per portare avanti questa strategia la conflittualità...