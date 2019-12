CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima pagina(...) ha fatto cadere un governo al quale si era sempre opposto perché non era pronto alla scissione. All'inizio, per ingabbiare Renzi, il Pd aveva pensato a una legge maggioritaria che lo costringesse a bussare alla loro porta per apparentarsi. Visto che la forza renziana non riesce a schiodarsi dal 5 per cento, al Nazareno hanno ripiegato sul proporzionale da sempre graditissimo ai 5 Stelle perché è il mezzo migliore per non consegnare il Paese all'Uomo Nero, che sarebbe il Matteo di Milano. Ecco dunque l'ipotesi...