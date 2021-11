Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) guida l'alleanza finanziaria globale per emissioni nette pari a zero (Gfanz), possono far pensare ad una forte accelerazione: secondo Carney controllano 130 mila miliardi di dollari le banche e i fondi d'investimento che si sono impegnate a eliminare qualsiasi prestito a imprese che inquinano entro il 2050. Tuttavia, l'impresa presenta non solo complessità realizzative enormi, ma anche il rischio di pericolosi...