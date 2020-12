segue dalla prima pagina

(...) globale, il vaccino anti-covid. Scoperto per salvare il mondo dalla pandemia, dopo una corsa contro il tempo dell'intera comunità scientifica e dell'intera industria farmaceutica, già si teme che possa diventare un business redditizio per truffatori e malavitosi (a partire da quelli in doppio petto, i più pericolosi). Basta questo allarme per capire a cosa andremo incontro nei prossimi mesi e quale sforzo straordinario dal punto di vista logistico-organizzativo ma anche in termini di sicurezza dovrà essere messo in campo. Con costi esorbitanti per le casse pubbliche (ma la salute collettiva non ha prezzo) e con un dispiego enorme di uomini e donne. Saremo all'altezza di un simile impegno, che per definizione implica metodicità, efficienza, capacità decisionale, professionalità, efficienza e spirito di coordinamento? Si spera di sì, si teme di no. Si dà il caso infatti che la storia italiana e l'immaginario degli italiani siano un rosaio di eventi eccezionali, un continuo oscillare tra il maremoto di Messina, Caporetto, l'8 settembre, l'esondazione del Vajont, gli angeli del fango dell'alluvione del '66, la lotta corale al terrorismo politico dopo averlo sottovalutato coccolato giustificato coperto e strumentalizzato, la corsa contro il tempo per salvare Alfredino caduto in fondo al pozzo, la preghiera collettiva per i morti di Nassirya, i terremoti del Belice del Friuli dell'Irpinia e dell'Aquila, la Marina militare che accorre generosamente per salvare i migranti nel Mediterraneo, i ponti ricostruiti a tempo di record solo perché nel frattempo sono crollati producendo molti lutti, ecc. Una sorta di antropologia della catastrofe non priva di risvolti melodrammatici e d'un certo compiacimento come popolo capace di rialzarsi tutte le volte che cade tale per cui bisogna sempre aspettare l'evento estremo e irreparabile per ricordarsi di essere una comunità, per scoprirsi industriosi e per tirar fuori il meglio di sé anche in termini morali. Laddove una nazione seria e moderna dovrebbe fare il contrario: l'ordinaria amministrazione invece che gli interventi straordinari; organizzare la propria vita collettiva confidando nella disponibilità di ogni suo membro attivo a svolgere quotidianamente e anonimamente il proprio compito, invece di affidarsi agli eroismi individuali che riscattano l'inerzia e la pavidità della maggioranza; prepararsi al peggio senza aspettare che si realizzi; muoversi in anticipo piuttosto che correre sempre ai ripari. Lo stoccaggio, la conservazione e la distribuzione dei vaccini sull'intero territorio nazionale, per categorie e fasce d'età, per un periodo che potrebbe essere di un anno interno, implicano competenze logistico-gestionali che poco hanno a che vedere con la sanità e la salute. Normale che si sia pensato di coinvolgere in quest'operazione senza precedenti l'Esercito. Toccherà invece ad alcune grandi aziende nazionali contribuire alla gestione del sistema informativo necessario al tracciamento delle dosi e al controllo delle somministrazioni. Tutto ciò dovrebbe in effetti tranquillizzarci. Se non fosse appunto che siamo nell'Italia dell'uno vale uno, del sarcasmo di Stato sulla competenza come qualità accessoria per governare, dell'anti-scientismo scambiato per vigilanza democratica, dell'inesperienza al potere. Se non fosse che la gestione dell'emergenza pandemica è stata in tutti questi mesi spesso segnata da eccessi di pressapochismo, di indecisionismo, di propaganda. E se non fosse infine che proprio mentre stiamo pensando ad una campagna di vaccinazioni di massa che forse potrebbe farci uscire da questo incubo distopico, abbiamo purtroppo una classe politica (di governo e d'opposizione) che ora va cianciando di rimpasti, di nuovi equilibri, di tavoli di concertazione. Pensiamo a proteggerci, sempre che il virus non ci faccia lo scherzo tragico di mutare troppo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA