segue dalla prima pagina(...) Giorgetti è il saggio del gabinetto Conte, quello delegato con il presidente del Consiglio a ricucire gli strappi di ogni giorno. Una Penelope al contrario. Ma è anche quello che non ha mai nascosto le difficoltà di una convivenza necessaria, eppure innaturale. Le parole di ieri sull'Italia che non ci piace, i timori sul lavoro nero prodotto dal provvedimento nato per scongiurarlo, il richiamo al voto se le incomprensioni nell'alleanza si facessero insopportabili dicono che il re è nudo. D'altra parte Salvini...