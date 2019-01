CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima pagina(...) gettati al vento per l'incapacità della politica di capire le esigenze del lavoro.Avremmo voluto assumerle a tempo indeterminato, ma le vendemmie, la distillazione, le confezioni natalizie, il picco di vendite di spumante, ci sono solo una volta l'anno e in ogni caso nessuno dei nostri clienti ci garantisce che acquisterà il prossimo anno, e nel caso quanto. Nessuno dà o ha certezze, in nessun Paese del mondo: chi si impegna a bere per tutta la vita, o a regalare o a consumare lo stesso prodotto? Di quale...