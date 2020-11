segue dalla prima pagina

Fu Donald Trump a diventare a 70 anni - il più anziano Presidente eletto nella storia degli Stati Uniti nel 2016. Il record sarà, ovviamente, stracciato perché il suo contendente Biden ne avrà 83 se vincesse. Ancora più impressionante è, però, il dato sulle campagne per nominare i candidati nei due Partiti: sei dei dieci più anziani politici che hanno partecipato alle primarie in 224 anni di storia, hanno corso in quelle del 2020 (il più anziano, in assoluto, è stato Bernie Sanders, ma nella classifica ci sono anche Michael Bloomberg ed Elizabeth Warren). Gli sconfitti delle ultime quattro elezioni (nel 2004, 2008, 2012 e 2016) - John Kerry, John McCain, Mitt Romney e Hillary Clinton - sarebbero stati tutti - in caso di vittoria Presidente oltre l'età massima (67) oltre la quale, in un qualsiasi Paese del mondo, sei in pensione. Certo non necessariamente l'età avanzata è un indicatore di conservatorismo (Sanders è il politico che ha avuto più consenso tra i giovani americani) e, tuttavia, una politica che al suo più alto livello è fatta solo di vecchi, perde parte dell'energia di cui c'è assoluto bisogno per rinnovare sé stessa. Al dominio della gerontocrazia fanno, ovviamente, eccezione Obama e lo stesso George Bush Junior che concluse il suo doppio mandato a 58 anni. Quest'ultimo, però, incarna la seconda costante che ha dominato la politica americana negli ultimi decenni: per competere devi essere miliardario ed essere parte di una di quelle che lo stesso Economist chiama dinastie.

Sia Trump che Biden ci arrivano avendo raccolto ciascuno circa un miliardo e mezzo di dollari per la propria campagna: secondo la National Public Radio, quest'anno sia i Repubblicani che i Democratici hanno speso più del doppio della cifra consumata solo quattro anni fa. Enormi sono le barriere all'ingresso per poter partecipare e i social media alzano, ancora di più, l'asticella proiettando un'ombra sinistra sulla stessa idea di una competizione leale. Anche senza arrivare alla cancellazione di un messaggio (lamentata da Trump) e ai sospetti di complotti stranieri (ipotizzata dai democratici), basta aggiustare l'algoritmo che ogni giorno Facebook o Twitter devono modulare, per filtrare le notizie che arrivano agli utenti ed alterare il risultato finale.

Risultato che, peraltro - ed è il terzo limite di quella che è la democrazia americana - dipende da un legame fragile tra volontà degli elettori ed esiti delle elezioni. Con il sistema che assegna tutti i grandi elettori al candidato che ha avuto più consensi in un certo Stato, diventa quasi inutile che vada alle urne chi è democratico e vive nello Utah o nel Wisconsin; o chi, invece, è affiliato ai Repubblicani e risiede a Washington o a Boston. Per ragioni simili, la realtà è che i democratici hanno avuto più voti in cinque delle ultime sei elezioni e, però, sei dei nove giudici della Corte Suprema sono stati scelti dal Presidente Repubblicano. Basta, insomma, puntare alcune centinaia di milioni nella direzione giusta per vincere tutto.

In queste condizioni, il legame tra politica e interessi privati arriva ad un livello che in Europa non abbiamo, ancora, conosciuto e ciò produce sclerosi in quella che era - ed è ancora a Silicon Valley - la terra dove si fabbrica futuro. Del resto, è solo la potenza delle corporazioni che può spiegare come è possibile che gli Stati Uniti non siano riusciti neppure a compiere riforme la cui urgenza sarebbe state definita evidente dagli scienziati e dai letterati che divennero costituenti nel 1776. Quali altri argomenti oltre a quelli drammatici del Covid servono per convincersi che il sistema sanitario americano sia quello più costoso ed uno dei meno efficienti del mondo? Com'è possibile che, neppure, Obama sia riuscito a mettere al centro dell'agenda del Paese la necessità di rifare delle Università l'ascensore sociale che erano prima che le rette aumentassero - dal 1980 - 17 volte di più rispetto al reddito mediano?

È evidente, appunto, che così la società americana si è ripiegata su diseguaglianze che sono, non solo, maggiori che negli altri Paesi, ma diventate inefficienti. Perché sempre più determinate dalla famiglia di provenienza (secondo l'Oecd solo in Italia e nel Regno Unito il reddito dei genitori è così fortemente in grado, come negli Stati Uniti, di determinare quello dei figli) e incapaci di premiare chi merita. Ho passato la mia vita a misurare la distanza tra il sogno americano e la realtà racconta sconsolato Bruce Springsteen in una canzone che fa da colonna sonora di un film di qualche anno fa. Lo stesso Jefferson riconoscerebbe che è venuta l'ora di cambiare profondamente un sistema che egli stesso aveva concepito, che ha dominato i secoli delle rivoluzioni industriali, per finire, infine, arenato nelle sabbie mobili che aspettano inesorabili tutte le grandi idee.

