CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima pagina(...) fosse stato realizzato nei tempi previsti, forse l'acqua avrebbe comunque invaso la città: ma lo avrebbe fatto in modo meno irruento ed esteso, e i danni sarebbero stati limitati. La paralisi del Mose ha molti padri: la progettazione, che per un'opera originale e unica al mondo ha richiesto continue modifiche e aggiornamenti; i costi, che sono lievitati per le difficoltà tecniche e i calcoli talvolta sbagliati; i ritardi nei pagamenti, che hanno costretto alcune imprese a ridurre l'attività; e naturalmente la...