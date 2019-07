CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) Fin che si trattò di impudiche esibizioni balneari questa contraddizione fu ignorata; ma quando si passò alla gestione dei rapimenti, il legislatore intervenne con una legge uniforme. Nel caso di Carola Rackete, arrestata e liberata, l'opinione pubblica si è come al solito atrocemente divisa, ma la cosa era nell'aria. Innanzitutto perché la stessa Procura aveva chiesto il solo divieto di dimora, quindi il Gip non poteva applicare una misura più grave, e poi perché una camera di consiglio così lunga non...