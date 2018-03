CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima pagina(...) favorendo così il coup de theatre del voto leghista a Anna Maria Bernini. Un atteggiamento confuso, probabilmente frutto delle acerrime divisioni interne al Nazareno, ma che stupisce in chi possiede una lunga, se non lunghissima, esperienza di giochi parlamentari. Entrino poi i vincitori: Di Maio e Salvini. Il primo ha gestito il suo movimento, nella passata legislatura piuttosto maldestro nelle manovre parlamentari, o forse semplicemente disinteressato, con consumata abilità tattica.Neppure per un momento i 5...