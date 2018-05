CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) far nascere un governo magari autorevole nella sua composizione tecnico-professionale ma senza poteri politici, che potrà soltanto accompagnare il Paese alle urne nel più breve tempo possibile. Un esecutivo simile in realtà l'avrebbe appoggiato volentieri anche Forza Italia, ma mantenere l'unità del centrodestra ha comportato un prezzo doppio e speculare: Salvini ha rinunciato a fare un governo con Di Maio e senza Berlusconi, come i grillini gli chiedevano con insistenza; il Cavaliere ha dovuto rinunciare al...