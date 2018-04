CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima pagina(...) Esso è il tema di quale idea di politica estera deve avere l'Italia anche rispetto al mantenimento degli impegni internazionali assunti nel corso degli anni. Penso in primo luogo all'Europa o alla Nato. Le risposte a questi interrogativi sono fondamentali perché da esse dipenderà molto del nostro futuro, sia in termini di sicurezza che di gestione dei flussi migratori, dove sarà decisiva la strategia italiana nell'area del Mediterraneo e in Africa. La sensazione è invece di essere in una perenne campagna...