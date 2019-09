CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) Esporre il loro rappresentante alle precarie sorti delle insidie giudiziarie avrebbe significato subordinare la sovranità popolare a un potere privo di legittimazione elettorale. Se questa nostra interpretazione è corretta, la votazione di martedì non costituisce tanto il salvataggio dell'onorevole Sozzani quanto un preciso monito al governo che sulla giustizia non è il caso di scherzare. Ma questo è solo l'inizio. Fra poco più di tre mesi entrerà in vigore quel mostro giuridico della sospensione della...