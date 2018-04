CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima paginaEd il paese sta ancora cercando un suo equilibrio. In Libia si combatte da sette anni e la pace é lontana. Le tensioni sul fronte Ucraino non trovano alcuna soluzione. Eppure si tratta di conflitti che, quando sono cominciati, erano previsti brevi e di dimensione limitata. Coloro che hanno iniziato le guerre in Iraq e in Libia erano assolutamente convinti di chiuderle in poche settimane. Se non si pensa alle loro conseguenze, le guerre non finiscono mai. Nella politica tradizionale erano soprattutto i militari a...