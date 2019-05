CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) È vero, come dice Di Maio, che il suo gruppo parlamentare è molto più ampio di quello leghista, ma se Salvini fosse sopra nei voti di almeno sei punti sarebbe impossibile non ridiscutere i rapporti di forza in modo consistente. Non tanto nella distribuzione delle poltrone quanto nell'attuazione del programma, dal Tav alle Autonomie, dallo sblocco effettivo delle grandi opere pubbliche alla riforma della giustizia. Temi sui quali il Nord rumoreggia da tempo. Accetterebbe il Movimento di farlo?Secondo. Alle...