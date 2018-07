CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima paginaÈ un confronto da nazione a nazione, quindi scarsamente ideologico: Trump non vuole, diversamente dal suo (ex?) consigliere Bannon, esportare la «rivoluzione populista». Intende «solo» massimizzare gli interessi del proprio paese. In base a questa logica, come può essergli utile l'Italia? In almeno tre ambiti: sfruttare l'eterodossia del governo Conte rispetto all'Europa tardo-merkeliana e fare dell'Italia un partner che gli permetta di «circondare» la Germania, il suo vero nemico europeo. Poi consentire che...