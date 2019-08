CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima paginaÈ un compito difficilissimo ma non impossibile. Un esercizio di questo tipo, come ho già più volte messo in rilievo nei giorni scorsi, è stato messo in atto in Germania. È vero che il confronto fra democristiani e socialisti muoveva da passate esperienze comuni, ma le differenze fra loro erano state raramente così radicali come nell'ultima campagna elettorale. Eppure è stato formato un governo che, anche nelle difficoltà dell'attuale congiuntura, riesce ad avere una condivisa linea di condotta. Ciò è stato...