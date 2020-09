segue dalla prima pagina

(...) e soprattutto il chiacchieratissimo Nomadland di Chloé Zhao, con Francis McDormand, per tanti un Leone annunciato. Quindi questi non fanno ancora parte dei possibili vincitori. Seconda premessa. A tutt'oggi (e siamo appunto quasi alla fine), il Concorso non ha espresso film di valore così assoluto da essere pronosticabili come destinatari di premi importanti. Tuttavia un film come The world to come di Mona Fastvold, che racconta la storia lesbica di due mogli negli States boschivi a metà Ottocento, sembra possedere chances elevate (tuttavia date in calo nelle ultime ore), specie in una edizione che ha privilegiato i ruoli femminili, in modo addirittura schiacciante. Una presidente come Cate Blanchett potrebbe non restare insensibile a tali temi. Potrebbe avere lo stesso impatto di sorpresa, al di là di un'opera interessante ma tutt'altro che perfetta, di Brokeback mountain, che vinse il Leone narrando l'attrazione tra due cowboy.

Un altro film in pole position è l'indiano The disciple, che pare abbia incantato la giuria. È la storia di un interprete di musica classica locale, che fatica a capire di non avere quel talento necessario per imporsi. Per i quattro film italiani è difficile pensare al Leone, ma sicuramente qualcuno a premio ci finirà, probabilmente Miss Marx di Susanna Nicchiarelli, senza dimenticare Notturno di Gianfranco Rosi, che va di polemica quanto i premi che porta a casa. Ma sarebbe davvero sorprendente un altro Leone per lui. Non va escluso il classico: un film con Dear comareds! di Andrei Konchalovsky, in bianco e nero, formato 4:3, su un episodio drammatico successo nei primi anni '60 nell'allora Unione Sovietica potrebbe portare comunque qualcosa a casa.

Se per le interpretazione femminili, la Coppa Volpi è davvero una gara tra tante candidate, un ingorgo di candidature, per i maschi è buio totale. Possibile la possa spuntare Vanessa Kirby, presente in ben due film da protagonista (Pieces of a woman e appunto il già citato The world to come), anche se il gradimento dovrebbe interessare maggiormente il film dell'ungherese Kornél Mundruczó, non fosse altro per quel drammatico piano-sequenza di quasi mezz'ora che focalizza senza stacchi un parto complicato. Ma di donne brave dai ruoli importanti ce ne sono parecchie: la madre in cerca della figlia dispersa durante gli scioperi nelle fabbriche sovietiche (Julia Vysotskaya), la moglie della spia giapponese (Yu Aoi), la Miss Marx (Romola Garai), l'interprete che cerca di salvare marito e figli dal massacro di Srebrenica (Jasna urii) e ovviamente Frances McDormand, che arriva stamattina, sono tutte potenziali vincitrici.

Assai più complicato, è tentare un pronostico sulla possibile Coppa Volpi al maschile, proprio per la mancanza di ruoli determinati tra gli uomini. A oggi ma ormai siamo praticamente alla fine, soltanto due sembrano possedere requisiti importanti: il musicista senza qualità di The disciple (Aditya Modiak) e il massaggiatore fantasma del film polacco di Magorzata Szumowska Never gonna snow again (Alec Utgoff). Sempre che non piombi all'ultimo il personaggio del film azero In between dying di Hilal Baydarov, che almeno sulla carta si porta (quasi) tutto il film sulle spalle. Più facile, salvo sorprese, dovrebbe essere il premio al miglior interprete giovane, dedicato a Marcello Mastroianni: per molti finirà al giovane attore del film iraniano Sun children (Rouhollah Zamani), che in verità sgrana un po' sempre gli occhi, in un film tra i meno ricordabili di tutto il Concorso.

