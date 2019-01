CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) e si sono resi irreperibili con la carta d'identità italiana in mano. La stessa Associazione dei comuni segnalò l'inconveniente senza peraltro insistervi. (I comuni ricevono soldi per gli Sprar, i nuovi centri di accoglienza, e il ministero dell'Interno è stato rimproverato dalla Corte dei conti per non aver messa a gara questo servizio). Quello che leggendo e ascoltando le proteste di questi giorni i cittadini non sanno è che il mancato rilascio dell'iscrizione anagrafica non impedisce agli immigrati di...