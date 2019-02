CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima paginaÈ sbagliato trasformare quella che ritengo essere un'opportunità per tutti in uno scontro tra il Nord e il Sud.Parlo di occasione perché l'attribuzione di funzioni e risorse alle regioni, in applicazione del principio di sussidiarietà verticale, consente di avvicinare al cittadino il potere decisionale sull'impiego dei proventi delle sue tasse, e contemporaneamente di avvicinare al cittadino il controllo politico esercitabile attraverso il voto delle rappresentanze agli enti territoriali.Sulla questione in passato...