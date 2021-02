segue dalla prima pagina

(...) e praticità è stato quello del nuovo pilastro industriale Paese. In particolare quello veneto ha dato corso ad una trasformazione esemplare che ha saputo coniugare attrattività, manifattura, commercio, agricoltura, cultura e arte come nessun altro con la stessa capacità e partendo, per alcune ampie zone, da condizioni particolarmente difficili. A confermarne l'effetto positivo bastano 3 indicatori 2019: Pil 165 mld-pari al 9,2% sull'Italia, Pil procapite 34.000 euro, disoccupazione 5,8% e se il sistema logistico fosse stato adeguato al passo delle imprese e avesse avuto meno intralci dalla burocrazia, i dati sarebbero stati ancora sensibilmente migliori. La capacità turistico attrattiva grazie a Venezia-Verona-lago di Garda e Dolomiti fa si che il Veneto sia la Regione a maggior numero di presenze e ai vertici della spesa procapite dei turisti, sicuramente è anche in posizione apicale a livello fieristico, grazie a Verona, ha eccelsa qualità in quello Universitario, e pure nell'agroalimentare ricopre posizioni significative, un insieme che pone il modello veneto a primeggiare e sicuramente a poter ispirare, insieme alla Lombardia, un nuovo modello paese. Con queste premesse e volendo andare nella direzione tracciata da Draghi, vanno però definite, anche per il virtuoso Veneto, alcune azioni che debbono trovare in ambito economico una nuova concezione. Mi riferisco all'aspetto dimensionale della grande maggioranza delle imprese, alla limitatezza del capitale di rischio, conferito sotto forma di capitale depositato, all'eccessivo debito bancario, tre condizioni che andrebbero modificate per dare nuova accelerazione e consistenza allo sviluppo e di riflesso al reddito procapite e all'occupazione. Va però anche detto che nell'ultimo decennio gli imprenditori nordestini, insieme ai lombardi, sono stati quelli che hanno fatto più passi avanti per migliorare crescita dimensionale e riduzione del gap tra debito e capitale proprio, pur non avendo di certo trovato una legislazione favorevole in termini di politica tributaria e burocratica, entrambe tutt'altro che accomodanti, e neppure di quella dei trasporti e della logistica. La modernizzazione ipotizzata da Draghi, starà in piedi se avrà quattro pilastri: imprese, lavoro, istruzione, attrattività, avendo nell'impresa il primo riferimento. Il Nordest è già ben oltre la metà del percorso da fare per riuscirci appieno, ma il governo e l'intera politica debbono fornirgli condizioni favorevoli per farlo in tempi accettabili. La deducibilità integrale del capitale di rischio conferito, gli stimoli fiscali e finanziari per effettuare fusioni tra imprese, per acquisizioni estere e nuovi insediamenti da chi arriva da oltre confine, l'accelerazione della strutturazione della viabilità per il trasporto su ferro, ma anche su gomma e una burocrazia alleggerita di ingerenze che si traducono in costi diretti e indiretti, sono condizioni indispensabili per raggiungere l'obiettivo di poter riportare l'Italia ai vertici europei.

