E per noi giovani era giusto dare una spinta a quella cultura (musica, arte, architettura) che la città sosteneva con assoluta naturalezza, in un mondo completamente diverso da quello nel quale viviamo. Io e Messinis andavamo quasi tutte le sere alla Fenice, e con noi c'era sempre la sorridente Paola, l'adorabile moglie di Mario. L'opera lirica era nelle nostre vene e noi ci scaldavamo facilmente per tutto.

Ma la nostra ora più felice arrivava con la Biennale di musica contemporanea, quando sedevamo a tavola con Bruno Maderna e Luigi Nono, Pierre Boulez e Karlheinz Stockhausen, Mauricio Kagel e John Cage.

In quegli anni la musica, nel quadro generale delle arti, era forse più importante della stessa pittura per i suoi livelli di sperimentazione e di ricerca, due qualità assai care ai veneziani più aperti. Era allora, a quei tavoli, che si scatenava la discussione e la rissa tra fautori del nuovo e conservatori del vecchio. Giacché a quell'epoca erano le idee a fare scandalo, non il marketing più o meno mascherato da nobili intenti.

Mario e io, ovviamente, eravamo due teste calde (avevamo poco più di vent'anni) e si può ben capire da che parte stessimo con i nostri sogni e le nostre bandiere. Dalla parte dell'innovazione più scatenata e irrequieta. Ricordo che per l'opera Intolleranza di Nono, che sconcertò il pubblico tra fischi e applausi equamente distribuiti in sala e sui palchi della Fenice, Messinis scrisse una recensione appassionatamente favorevole, gettando ettolitri di benzina sul fuoco dei detrattori.

Io, che come responsabile delle pagine culturali decidevo gli spazi e i titoli, feci ovviamente la mia parte, aggiungendo fuoco al fuoco, fiamme alle fiamme.

Devo dire che Longo, il nostro direttore, era di gusti decisamente conservatori, ed è evidente che qualche protesta dei lettori la riceveva sempre, più o meno occulta, più o meno palese. Ma era un gentiluomo di stampo liberale e si limitava a qualche borbottio da rustego siculo-veneziano, facendo finta di niente, come se tutto fosse normale.

D'altra parte Messinis era un uomo che conosceva la musica in tutte le sue estensioni; e quando recensiva un'opera lirica era non meno acuto di quando scriveva di Maderna o di Boulez. Ricordo una Beatrice di Tenda di Vincenzo Bellini cantata da Leyla Gencer e diretta da Vittorio Gui. Una cosa straordinaria, seguita a ruota da una recensione non meno straordinaria.

Con la stessa foga, poi, Messinis avrebbe scritto magnificamente dell'ultimo concerto veneziano di Arthur Rubinstein, che faceva ballare le dita sulla tastiera del pianoforte con una destrezza e un'eleganza incredibili.

Questo è ciò che ricordo a caldo di Mario in questo momento di angustia e di lutto per me e per tutta la famiglia del Gazzettino, della quale io stesso ho avuto la gioia di far parte in anni lontani ma indimenticabili.

Tuttavia la statura di Messinis andava al di là di Venezia, e non c'è bisogno che sia io a ricordare quanto egli abbia fatto, nei ruoli variamente da lui ricoperti, per lo svecchiamento dei linguaggi dell'arte in genere e della musica in particolare.

Perdiamo non solo un grande uomo di cultura, ma anche un gentiluomo e un amico fedele e leale. L'ultima volta che ci incontrammo, quando ancora stava relativamente bene, fu in un ristorante a due passi da piazza San Marco, e lì mi parlò dei suoi progetti come se avesse vent'anni, entusiasta di tutto e di tutti. Certo, con lui se ne va un altro pezzo di speranza. Ma è anche nel ricordo di uomini come lui che Venezia potrà sanare le sue ferite e risorgere rapidamente: per se stessa e per coloro che ancora sperano nel potere rigenerante della cultura.

